Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seçimler 2025'te

20.08.2025 18:53
OAC'de cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler 28 Aralık 2025'te yapılacak, 2,3 milyon seçmen kayıtlı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) cumhurbaşkanlığı, parlamento ile bölgesel ve yerel seçimler 28 Aralık 2025'te gerçekleştirilecek.

Bölgesel Yönetim Bakanı Bruno Yapande, Ulusal Seçim Kurulu (ANE) yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından, ANE önünde basına yaptığı açıklamada seçimlerin 28 Aralık 2025'te yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bazı zorluklara rağmen seçim sürecinin ilerlediğini belirten Yapande, yaklaşık 2,3 milyon seçmenin kayıtlı olduğunu ve nihai seçmen listesinin 29 Ağustos 2025'te yayımlanacağını söyledi.

Ülkede 30 Temmuz 2023'te yapılan anayasa referandumu ile cumhurbaşkanlığı adaylığı için iki dönem sınırı kaldırılmış ve görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

2016'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Faustin-Archange Touadera, Temmuz 2025'te üçüncü dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Parlamento, Politika, Güncel, Aralık, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
