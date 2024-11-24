Orta Anadolu'da Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
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Orta Anadolu'da Kar Yağışı Etkili

Orta Anadolu\'da Kar Yağışı Etkili

Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de kar yağışı etkili oldu, yollar temizlendi.

24.11.2024 10:16
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Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de kar etkili oldu.

Kayseri'de il genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

Öte yandan, akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Bölgede zaman zaman tipi ve sis de etkili oluyor.

Yozgat

Yozgat'ta gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Kentte sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledikten sonra yola çıktı.

Vatandaşlardan Arif Gök, Yozgat'a mevsimin ilk kar yağışının başladığını söyledi.

Kardan mutlu olduklarını belirten Gök, yağışın devam etmesi temennisinde bulundu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan sağanağın yerini kara bırakmasıyla araçlar, parklar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını temizlemek için uğraş verdi.

Sivas

Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini yağış ve soğuk havaya bıraktı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi.

Karın ardından tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise karın 27 Kasım'a kadar il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Kırşehir

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.

Kar nedeniyle kentte ağaçlar, araçlar ve binalar beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel idaresi ekiplerince köy yollarının kapanmaması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Niğde

Niğde'de kar ve fırtına etkili oldu.

Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Kar ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

Fırtına nedeniyle de Çiftlik ilçesinde bir okulun çatısı uçtu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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