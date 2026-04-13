Orta'da Yaren Evi Açıldı

13.04.2026 09:42
Orta Belediyesi, yaren geleneğini yeniden canlandırmak için Yaren Evi'ni açtı.

Orta'da "Yaren Evi" düzenlenen törenle açıldı.

Orta Belediyesi Kültür Evi bünyesinde hazırlanan Yaren Evi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, farklı köy ve beldelerden yoğun katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Orta Asya'dan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip yaren geleneğinin ilçemizde yeniden canlandırılması son derece kıymetlidir. Bu kültür sayesinde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak topluma faydalı bireyler olarak yetişeceğine inanıyoruz. Devlet olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de ilçede uzun yıllardır yapılamayan yaren geleneğini yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Yaklaşık 40 yıldır ilçemizde bu gelenek yaşatılmıyordu. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu kültürü yeniden ayağa kaldırmak için çalıştık. Çankırı Dernekler Federasyonu ve Konfederasyonu ile iş birliği içerisinde bugün bu eseri ilçemize kazandırdık." diye konuştu.

Çankırı Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Kaptan Mustafa Can da yaren geleneğinin Türk kültüründeki önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, Kalfat Gençlik Derneği tarafından yaren gösterisi sergilendi, Yaren Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:54
09:31
09:11
08:59
08:33
07:16
