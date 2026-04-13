Orta\'da Yaren Evi Açıldı

Orta'da "Yaren Evi" düzenlenen törenle açıldı.

Orta Belediyesi Kültür Evi bünyesinde hazırlanan Yaren Evi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, farklı köy ve beldelerden yoğun katılımın kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Orta Asya'dan günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip yaren geleneğinin ilçemizde yeniden canlandırılması son derece kıymetlidir. Bu kültür sayesinde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak topluma faydalı bireyler olarak yetişeceğine inanıyoruz. Devlet olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de ilçede uzun yıllardır yapılamayan yaren geleneğini yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Yaklaşık 40 yıldır ilçemizde bu gelenek yaşatılmıyordu. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu kültürü yeniden ayağa kaldırmak için çalıştık. Çankırı Dernekler Federasyonu ve Konfederasyonu ile iş birliği içerisinde bugün bu eseri ilçemize kazandırdık." diye konuştu.

Çankırı Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Kaptan Mustafa Can da yaren geleneğinin Türk kültüründeki önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, Kalfat Gençlik Derneği tarafından yaren gösterisi sergilendi, Yaren Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Tezcan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.