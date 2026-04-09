Orta Doğu'da Ateşkes Sürecinde Pakistan Komutanı Asim Munir'in Kritik Rolü
Orta Doğu'da Ateşkes Sürecinde Pakistan Komutanı Asim Munir'in Kritik Rolü

09.04.2026 15:40
Orta Doğu'da tırmanan gerilim, ABD Başkanı Trump'ın sert açıklamaları ve yoğun diplomasi trafiği ile ateşkes aşamasına geçti. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Asim Munir, bu süreçteki kritik rolü ile dikkat çekiyor. Munir'in uluslararası ilişkilerdeki etkisi ve muhalefetin eleştirileri tartışılıyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamalarıyla zirveye ulaşırken, perde arkasındaki yoğun diplomasi trafiği bölgeyi olası bir büyük savaştan şimdilik uzaklaştırdı. ABD, İsrail ve bölgesel aktörlerin dahil olduğu karmaşık süreçte ateşkes aşamasına geçildi, ancak İran kaynaklı iddialar ve İsrail'in Lübnan'daki ilerleyişi belirsizlikleri sürdürüyor.

Sürecin merkezinde, Trump'ın 'en sevdiğim mareşal' olarak tanımladığı Pakistan Silahlı Kuvvetleri Komutanı Asim Munir yer alıyor. Pakistan kaynakları, Munir'in haftalar süren gizli görüşmelerde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile çalıştığını, hatta Çin'i de devreye sokarak İran'ı ikna etmeye çalıştığını iddia ediyor. İRAM Başkanı Dr. Serhan Afacan, Munir'in Pakistan'daki güçlü istihbarat bağlantıları ve hem ABD hem İran'daki temas kabiliyetiyle kritik bir aktör olduğunu vurguluyor.

Ancak Munir'in rolü tartışmalı; muhalefet, onun askeri yetkilerini pekiştiren anayasal değişiklikleri eleştiriyor. Buna rağmen, Munir'in geçmişte Keşmir'deki çatışmalardaki liderliği ve Trump'ın Nobel Barış Ödülü adaylığı, onun küresel diplomasideki etkisini artırıyor. Pakistan'ın ABD ve Çin ile olan ilişkileri, bu süreçte arabuluculuk kapasitesini güçlendiriyor, ancak bölgedeki hassas dengeler devam ediyor.

Son Dakika Güncel Orta Doğu'da Ateşkes Sürecinde Pakistan Komutanı Asim Munir'in Kritik Rolü - Son Dakika

SON DAKİKA: Orta Doğu'da Ateşkes Sürecinde Pakistan Komutanı Asim Munir'in Kritik Rolü - Son Dakika
