Orta Doğu Gerginliği Görüşüldü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve gerilimi düşürme çabalarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerin yanı sıra bölgedeki tehlikeli gerginliğin azaltılması için çabalarının ele alındığı görüşmede, bu hassas dönemde ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik ortak çabalar da değerlendirildi.

Dar ve Abdulati, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden son derece tehlikeli sonuçlardan kaçınmak için bölgede sağduyuya öncelik verilmesinin ve diplomatik yol ile müzakerelerin önemini vurguladı.

Görüşmede, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik saldırıları reddettiklerinin altını çizdi.

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Dar ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ile güvenlik ve istikrarın sağlanması için yapılan çalışmaların ele alındığı kaydedildi.