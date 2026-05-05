Orta Doğu Krizi Yardım Çabalarını Zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Doğu Krizi Yardım Çabalarını Zorluyor

05.05.2026 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMMYK, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın insani yardım operasyonlarını kısıtlayabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Carlotta Wolf, Orta Doğu krizinin oluşturduğu domino etkisinin, bölge dışındaki yardım çabalarını da zorladığını bildirerek, "Orta Doğu'daki istikrarsızlık devam ederse artan maliyetler, gecikmeler ve sınırlı ulaşım kapasitesi insani yardım operasyonlarını daha da kısıtlayabilir." ifadesini kullandı.

Wolf, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasıyla Orta Doğu'da artan istikrarsızlık ve bunun insani yardım faaliyetlerine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Orta Doğu krizinin oluşturduğu domino etkisi, bölge dışındaki yardım çabalarını da zorluyor." diyen Wolf, burada yaşanan krizin, bölgenin çok ötesine uzanan geniş kapsamlı etkileri olduğunu belirtti.

Wolf, BMMYK'nin ulaşım maliyetlerindeki artışlar ve yük taşımacılığındaki aksamalar nedeniyle dağıtım stratejisini değiştirmek zorunda kaldığını söyleyerek, bu durumun küresel insani yardım tedarik zincirleri ve yardım dağıtımı üzerinde giderek artan sonuçları olduğuna değindi.

Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere Körfez'in kilit güzergahları çevresinde artan güvensizlik ve istikrarsızlığın, deniz trafiğini aksattığını belirten Wolf, dünya genelinde artan yakıt, gıda ve navlun maliyetlerinin fiyatları yükselttiğini ve kritik malzemelerin teslimatını geciktirdiğini dile getirdi.

Wolf, yüksek ulaşım ve yakıt maliyetlerinin, milyonlarca mülteci ve yerinden edilmişler dahil acil durumdaki insanları orantısız etkilediğine işaret etti.

Bu durumun, hayati önem taşıyan desteklerin azalmasına ve gecikmesine yol açtığına değinen Wolf, yaşananların, yardım kuruluşlarının ciddi finansman kısıtlamaları altında zamanında yardım sağlama yeteneğini de azalttığının altını çizdi.

Wolf, "BMMYK, aksaklıkları azaltmak için Akabe çevresinden deniz kargolarını yeniden yönlendirerek ve Dubai'den Arap Yarımadası ve Türkiye üzerinden kamyon taşımacılığı da dahil alternatif kara koridorlarına olan bağımlılığı artırarak hızla uyum sağladı." dedi.

Önemli denizcilik rotalarının kapanmasının, daha uzun ve pahalı alternatiflerin daha fazla kullanılmasını zorunlu kıldığını anlatan Wolf, bunun da transit sürelerinin uzamasına ve operasyonel karmaşıklığın artmasına yol açtığını kaydetti.

Wolf, şu bilgileri paylaştı:

"Savaşın başlamasından bu yana önemli kaynak ülkelerden gelen navlun oranları yaklaşık yüzde 18 artarken, küresel taşımacılık sağlayıcılarımızın kapasitesi 2026'nın başından bu yana yüzde 97'den yüzde 77'ye düştü. Bazı sevkiyatlar için maliyetler iki katından fazla arttı. Örneğin, BMMYK'nin Dubai'deki küresel stoklarından Sudan ve Çad'daki operasyonlarımıza gönderilen yardım malzemelerinin nakliye maliyetleri yaklaşık 927 bin dolardan 1,87 milyon dolara yükseldi."

"Orta Doğu'daki istikrarsızlık devam ederse insani yardım operasyonları daha da kısıtlanabilir"

Birçok iç içe geçmiş yerinden edilme krizinin sürdüğünü ve çoğu zaman trajik şekilde ihmal edilen Afrika'da durumun özellikle endişe verici olduğunu belirten Wolf, çatışma ve krizlerin yaşandığı bölge ülkelerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Wolf, "Orta Doğu'daki istikrarsızlık devam ederse artan maliyetler, insani yardım operasyonlarını daha da kısıtlayabilir. BMMYK, güzergahları yeniden belirleme, stokları yeniden dağıtma ve bağışçı destekli lojistik yoluyla uyum sağlamaya devam ediyor. Uzun süreli aksaklıklar, yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşma ölçeğini ve hızını azaltma riskini taşır ve bu da dünya çapında milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş insan için ciddi sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Doğu Krizi Yardım Çabalarını Zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:11:20. #7.13#
SON DAKİKA: Orta Doğu Krizi Yardım Çabalarını Zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.