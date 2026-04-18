Orta Doğu Krizlerine Diplomasi Çağrısı
Orta Doğu Krizlerine Diplomasi Çağrısı

18.04.2026 17:38
Antalya Diplomasi Forumu'nda, Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik çözümler önerildi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Siyasette Orta Doğu" başlıklı panelde, bölgede süregiden çatışmalar ele alınarak krizlerin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulunuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında "Küresel Siyasette Orta Doğu" başlıklı panel düzenlendi.

TRT World Kıdemli Sunucusu Andrea Sanke'nin moderatörlüğünde düzenlenen panele, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf ed-Dubey, eski Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Cang Ming, Avrupa Birliğinin (AB) Körfez Bölgesi Özel Temsilcisi Luigi di Maio katıldı.

İİT'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dubey, Orta Doğu'nun enerji kaynakları açısından son derece zengin olduğu için dünya genelinde ekonomik potansiyeli en önemli stratejik bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

Bu durumun ülkeler arasında bazı zorluklara yol açtığına ve dolayısıyla çok uzun süredir bölgede anlaşmazlıklar ve çatışmalar yaşandığına işaret eden Dubey, "Peki, Orta Doğu'da her ülke için eşit şartlar ve fırsatlar yaratabilmek için nasıl bir denge kurabiliriz? Aslında bu bölgelerde oyun oynamamalıyız." dedi.

Dubey, "Siyonist rejimin Filistin ve Gazze'de yaptıklarını yakından izliyoruz. Daha önce söylediğiniz gibi, yeni bir dünya düzeni kurmak için büyük girişimler var ve Orta Doğu'yu tüm bu tür girişimlerden, bu tür çatışmalardan uzak tutmamız gerekiyor. Bu çatışmaların sona ermesini ve bu coğrafi bölgenin bütünlüğünü korumasını umuyoruz." diye konuştu.

"Orta Doğu'daki istikrar, tüm dünyada barışı sağlayabilir"

Cang Ming, Orta Doğu'da sık sık zorluklar, belirsizlikler ve krizler olduğunu belirterek uluslararası toplumun "adil bir uluslararası düzeni" yeniden kurmayı ve geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Körfez bölgesindeki son duruma bakıldığında dünyanın "tek taraflı güç siyaseti ve zorbalık eylemleriyle yüz yüze olduğuna" işaret eden Cang, "Çin, düşmanlıkların bitmesi çağrısı yapıyor ve barış görüşmelerini, çatışmaların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini teşvik ediyor." diye konuştu.

Uluslararası toplumun, Orta Doğu'ya dikkatini vermesi gerektiğini vurgulayan Cang, "Çünkü bu bölgedeki istikrar, tüm dünyada barışı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Cang, Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek güç kullanımının çatışmaları çözüme kavuşturarak barışı getiremeyeceğini belirtti.

Maio'dan "Körfez'deki durumun seyrüsefer serbestisi ve uluslararası hukukun önemini gösterdiği" vurgusu

Luigi di Maio, Körfez bölgesindeki krizle "uluslararası hukukun giderek yıprandığını" kaydederek bu konuda işbirliği yapılarak uluslararası hukukun korunması çağrısında bulundu.

Maio, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü ve AB içinde uzun yıllardır reformdan söz edildiğini ancak henüz bu konuda anlaşmaya varılamadığını dile getirdi.

Körfez'den yalnızca petrol değil gübre, helyum, yarı iletkenler gibi materyallerin alınması nedeniyle Avrupa'nın da dünyanın geri kalanı gibi bu krizden etkilendiğini belirten Maio "Bu durum, seyrüsefer serbestisi ve uluslararası hukukun tüm dünyada istikrar ile refah için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Maio, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın, ABD ve İran arasındaki görüşmelerin düzenlenmesi için oynadıkları rolü takdir ettiğini dile getirerek, "Bizim için ateşkesle sonuçlanan bu görüşmelerin yakında yapılandırılmış barış anlaşmasına ulaşmamızı sağlamasını umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:34:55. #7.12#
