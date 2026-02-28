Orta Doğu'ya Uçuşlar İptal Edildi - Son Dakika
Orta Doğu'ya Uçuşlar İptal Edildi

28.02.2026 19:33
İran'a yönelik saldırılar sonrası hava sahaları kapatılınca Çin ve Hong Kong havayolları seferleri iptal etti.

ABD ve ?İsrail?'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu ülkelerinin hava sahalarını kapatması nedeniyle Çin ve Hong Kong'dan hava yolu şirketleri bölgeye uçuşlarını iptal etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, şu ana dek Çin'den İran'a 41 ve İsrail'e 16 uçuş iptal edilirken bölgede güvenlik riski nedeniyle hava sahasının kapatıldığı ülkelere yönelik seferler yapılamayacak.

Çin'in bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air China, 28 Şubat-2 Mart tarihlerinde Pekin ve Çongçing şehirlerinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi ve Dubai şehirlerine düzenlediği seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

China Eastern ve China Southern hava yolu şirketleri de Orta Doğu ülkelerine seferlerini hava sahalarının kapatılması nedeniyle yeniden düzenleyeceklerini bildirdi.

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pasific de Orta Doğu ülkelerine tüm kargo ve yolcu seferlerini durdurduğunu duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlatması ve İran'ın misillemelerle karşılık vermesinin ardından şu ana dek İran, İsrail, Irak, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in olduğu 8 ülke hava sahalarını geçici olarak kapattıklarını bildirmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini eş zamanlı hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü de vuruldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hong Kong, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
