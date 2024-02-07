Orta Ege'de Yarın Öğle Saatlerinden İtibaren Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
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Orta Ege'de Yarın Öğle Saatlerinden İtibaren Fırtına Bekleniyor

Orta Ege\'de Yarın Öğle Saatlerinden İtibaren Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde rüzgar esecek. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

07.02.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
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Orta Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Orta Ege'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Orta Ege'de Yarın Öğle Saatlerinden İtibaren Fırtına Bekleniyor - Son Dakika
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