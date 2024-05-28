Orta ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin eserleri sergilendi

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Orta ilçesinde ana sınıfı öğrencilerinin okul döneminde yaptıkları eserlerin sergisi açıldı.

Kaymakam Sabahattin Çakır İlkokulu Anasınıfı öğrencileri tarafından okul dönemi boyunca hazırlanan 100'den fazla resim ve farklı çalışmaların yer aldığı sergisinin açılışı için okulun konferans salonunda tören düzenlendi.

Açılış törenine katılan Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Ana sınıfı öğretmeni Pınar Oktay, sergiyi gezenlere çalışmaları hakkında bilgi verdi.