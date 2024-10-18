Orta Karadeniz'e Zirai Don Uyarısı - Son Dakika
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Orta Karadeniz'e Zirai Don Uyarısı

Çorum Valiliği, 19-20 Ekim gecesi zirai don riski olduğunu açıkladı ve çiftçileri uyardı.

18.10.2024 14:19
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Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde "zirai don" uyarısı yapıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre 19 Ekim Cumartesi gününü 20 Ekim Pazar gününe bağlayan geceden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olayı beklendiği bildirildi.

Zirai don riskinin hafta ortasına kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, tahmin ve uyarılarımızı dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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