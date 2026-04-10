Ortadoğu'daki Savaş ve ABD'nin Rolü: Tarih ve Gerçekler

Ortadoğu'daki yangın söndü, ancak masum insanların ölümü ve şehirlerin yıkımı sonrasında, savaşın bir cinayet olduğu vurgulanıyor. Amerika'nın özgürlük ve demokrasi adına yaptığı müdahaleler, Afganistan'dan İran'a kadar uzanan bir liste ile eleştiriliyor.

Tarihte, Bill Clinton'ın TBMM'deki konuşmasında 'geleceğe yön verme hakkı olmadığını' söylemesi, Türkiye'deki darbelerle çelişiyor. Barack Obama, TBMM'de PKK'yı desteklemediğini iddia etse de, Donald Trump'ın açıklamaları bu iddiayı yalanlıyor ve ABD'nin PKK'ya destek verdiği belirtiliyor.

Savaş sırasında Türkiye'ye düşen füzeler, ülkenin soğukkanlı ve barışçıl tutumunu gösterirken, savunma sanayii ve iç birlik önem kazanıyor. Donald Trump'ın gücüne güvenerek dünyaya zarar verdiği, bir atasözü ile özetleniyor.