Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Köy Pazarlarını Ziyarete Davet Ediyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, köy pazarlarında incelemelerde bulundu. Kaya, "Ortahisar'da yaşayan vatandaşlarımızı, şehrimize gelen misafirlerimizi, köy pazarlarımızı ziyaret etmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyorum. Köy pazarlarımızdan çeşitli yöresel ürünleri, lezzetleri uygun fiyattan satın alabilirler" dedi.

Ortahisar'ın kırsal mahallelerinde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünler ile yöresel yemeklerin satılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla açılan köy pazarları, Kireçhane ve Akoluk'ta hizmet veriyor. Pazarların daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla Kireçhane'de yapılan düzenlemelerin ardından şimdi de Akoluk Köy Ürünleri Pazarında çeşitli çalışmalar yapılıyor. Akoluk Köy Ürünleri Pazarı'nı ziyaret eden Kaya, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Eşi Tuba Kaya ile birlikte pazar yerini gezen ve alışveriş yapan Ahmet Kaya, satış yapan vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti. Pazarın yeni halini beğendiklerini dile getiren satıcılar, yapılan çalışmalar için Kaya'ya teşekkür etti.

Pazardaki hareketliliği ve ürün satışlarını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Kaya, önümüzdeki günlerde Akoluk Köy Ürünleri Pazarında bir iftar etkinliği düzenleyebileceklerini söyledi.

Köy ürünleri pazarlarının daha çok ziyaret edilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kaya, "İlk olarak Kireçhane Pazarımızı çeşitli çalışmalarla yenilemiştik. Şimdi de Akoluk Pazarı'mızda yapılan çalışmalarla pazar tezgahlarının yerleri düzenlendi, görünürlükleri artırıldı. Pazar yeri, iklim koşullarına daha dayanıklı hale getirildi. Ayrıca pazar yerine kuzine sobalar kuruldu. Bütün bunlara ilave olarak pazarın tanıtımına yönelik, tur şirketleriyle de görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları, Akoluk ve Kireçhane köy ürünleri pazarlarına davet eden Kaya, "Akoluk Pazarımız, burada birbirinden güzel, leziz ve kaliteli köy ürünleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Bütün hemşehrilerimi, Ortahisar'da yaşayan vatandaşlarımızı, şehrimize gelen misafirlerimizi, köy pazarlarımızı ziyaret etmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyorum. Köy pazarlarımızdan çeşitli yöresel ürünleri, lezzetleri uygun fiyattan satın alabilirler" diye konuştu.