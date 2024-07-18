Ortahisar Belediyesi Cenaze Evlerine Taziye Yemeği Gönderiyor - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi Cenaze Evlerine Taziye Yemeği Gönderiyor

Ortahisar Belediyesi, cenaze evlerine taziye yemeği gönderme uygulamasını başlattı. Belediye, cenaze yakınlarıyla iletişime geçerek, ailelerin taleplerine göre taziye evlerine yemek gönderiyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin cenaze evlerine gönderilen taziye yemekleri olduğunu belirterek, bu uygulamanın Ortahisar Belediyesi tarafından sürdürüldüğünü ve cenaze evlerinde ilk gün taziye yemeğini üstlendiklerini ifade etti.

18.07.2024 12:35
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Ortahisar Belediyesince cenaze evlerine taziye yemeği gönderilmesi uygulaması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Toktamış Han Bahadır'ın cenaze yakınlarıyla iletişime geçerek, taziye yemeği teklifinde bulunduğu, ailelerin taleplerine göre taziye evlerine yemek gönderildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bizim kültürümüzde, geleneklerimizde sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Atalarımız, büyüklerimiz binlerce yıldır bunun en güzel örneklerini bizlere göstermiştir. Bilhassa acılı günlerinde insanlarımızın yanında olmak, üzüntülerini paylaşmak, onlara destek olmak çok daha anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Kaya, dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin de cenaze evlerine gönderilen taziye yemekleri olduğuna işaret ederek, Türk kültüründe çok önemli bir yeri bulunan bu uygulamanın Ortahisar Belediyesi tarafından sürdürüldüğünü ve bu düşünceyle Ortahisar Belediyesi olarak cenaze evlerinde ilk gün taziye yemeğini üstlenmeye karar verdiklerini aktardı.

Ortahisar Belediyesi olarak Kent Lokantasında sunulan yemeklerden, cenaze evlerine göndermeye başladıklarını belirten Kaya, "Sosyal belediyecilik anlayışını kendisine rehber edinen belediyemiz, telaş ve acının birbirine karıştığı bu ilk günde, hemşehrilerimizin acısına ortak olmayı, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi, acılarını bir nebze olsun paylaşmayı amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ahmet Kaya, Ortahisar, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi Cenaze Evlerine Taziye Yemeği Gönderiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi Cenaze Evlerine Taziye Yemeği Gönderiyor - Son Dakika
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