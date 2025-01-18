Ortahisar Belediyesi\'nden 107 Milyon Ton Çöp Toplama Başarısı

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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılında 107 milyon ton çöp topladı. Yoğun gayretleri dolayısıyla personele teşekkür eden Başkan Ahmet Kaya, "Modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak hem ilçemizde yaşayan halkımıza hem de kentimize gelen misafirlerimize daha temiz bir Ortahisar sunmak adına üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu açıkladı. İlçenin 87 mahallesinde temizlik ve çöp toplama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülürken, ilçe genelinde günde ortalama 300 ton çöp toplandığı, bir yılda toplanan çöp miktarının ise 107 milyon tonu aştığı kaydedildi.

"Daha Temiz ve Yaşanabilir Bir Ortahisar" hedefiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki 87 mahallede yoğun bir mesai sarfettiğini dile getiren Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"394 kişiden oluşan temizlik işleri personelimiz, pırıl pırıl bir Ortahisar için büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden çalışıyor. Modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak hem ilçemizde yaşayan halkımıza hem de kentimize gelen misafirlerimize daha temiz bir Ortahisar sunmak adına üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz. Ortahisarımızı temizlemek bizim ama temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu açıdan hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Sokaklarımızın temiz kalması ve çevre sağlığının korunması için çöplerin belirlenen saatlerde, uygun şekilde poşetlenerek çöp konteynerlerine bırakılmasına özen göstermeliyiz. Sorumluluk sahibi bütün vatandaşlarımızı, bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bir diğer ricamız da, çöplerini ayrıştırarak çöp konteynerlerine bırakmalarıdır. Cam, kağıt ve plastik gibi atıkların konteynırın ilgili yerlerine atılması çöplerin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hususunda büyük kolaylıklar sağlıyor."