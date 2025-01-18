Ortahisar Belediyesi'nden 107 Milyon Ton Çöp Toplama Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar Belediyesi'nden 107 Milyon Ton Çöp Toplama Başarısı

Ortahisar Belediyesi\'nden 107 Milyon Ton Çöp Toplama Başarısı

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılında 107 milyon ton çöp toplayarak önemli bir başarıya imza attı. Başkan Ahmet Kaya, temizlik personeline teşekkür ederek, daha temiz bir Ortahisar hedefleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

18.01.2025 15:08  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılında 107 milyon ton çöp topladı. Yoğun gayretleri dolayısıyla personele teşekkür eden Başkan Ahmet Kaya, "Modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak hem ilçemizde yaşayan halkımıza hem de kentimize gelen misafirlerimize daha temiz bir Ortahisar sunmak adına üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nu açıkladı. İlçenin 87 mahallesinde temizlik ve çöp toplama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülürken, ilçe genelinde günde ortalama 300 ton çöp toplandığı, bir yılda toplanan çöp miktarının ise 107 milyon tonu aştığı kaydedildi.

"Daha Temiz ve Yaşanabilir Bir Ortahisar" hedefiyle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki 87 mahallede yoğun bir mesai sarfettiğini dile getiren Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"394 kişiden oluşan temizlik işleri personelimiz, pırıl pırıl bir Ortahisar için büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden çalışıyor. Modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak hem ilçemizde yaşayan halkımıza hem de kentimize gelen misafirlerimize daha temiz bir Ortahisar sunmak adına üzerimize düşen görevleri titizlikle yapmaya gayret ediyoruz. Ortahisarımızı temizlemek bizim ama temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu açıdan hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Sokaklarımızın temiz kalması ve çevre sağlığının korunması için çöplerin belirlenen saatlerde, uygun şekilde poşetlenerek çöp konteynerlerine bırakılmasına özen göstermeliyiz. Sorumluluk sahibi bütün vatandaşlarımızı, bu konuda hassas olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bir diğer ricamız da, çöplerini ayrıştırarak çöp konteynerlerine bırakmalarıdır. Cam, kağıt ve plastik gibi atıkların konteynırın ilgili yerlerine atılması çöplerin geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması hususunda büyük kolaylıklar sağlıyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ahmet Kaya, Ortahisar, Belediye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nden 107 Milyon Ton Çöp Toplama Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:11:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nden 107 Milyon Ton Çöp Toplama Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.