Ortahisar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Gezici Halk Market' Desteği

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için "Gezici Halk Market" adıyla yeni bir sosyal belediyecilik projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Nerede ihtiyaçlı ve gıdaya ulaşma sorunu olan insanımız varsa, Ortahisar Belediyesi olarak onun yanındayız, hizmeti ayağına kadar götürme kararlılığındayız" dedi.

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Kaya'nın duyurduğu Gezici Halk Market uygulaması, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Gezici Halk Market, ilk gün Kaymaklı ve 1 No'lu Erdoğdu mahallelerinde toplam 20 aileye, temel gıda yardımlarını ulaştırdı.

Gezici Halk Market'in hizmete başlaması dolayısıyla Kaymaklı Mahallesi'nde bir program düzenlendi. Programa Başkan Kaya, Kaymaklı Mahalle Muhtarı Celal Güleş, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Toktamış Han Bahadır ve müdürlük personeli katıldı.

Gezici Halk Market hizmeti ile bir ilke daha imza attıklarını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Marketimizin içerisinde temel gıda malzemelerinden temizlik malzemelerine, meyve sebzeye kadar çeşitli ürünler var. Bu ürünlerimizi mahalle muhtarlarımızla yaptığımız iş birlikleri doğrultusunda, aracımızla mahallelere getiriyor, vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Muhtarlarımız ihtiyaçlı, engelli, dezavantajlı, yaşlı, yatağa bağlı vatandaşlarımızla irtibat kuruyor, onlara haber veriyor ve aracımız kapısına kadar gidiyor. Vatandaşımız gelerek bu aracımızdan ihtiyacı olan ürünleri alabiliyor."

Gezici Halk Market'in muhtarlarla yapılan iş birliğiyle, salı, perşembe ve cumartesi günleri belirlenen mahallelere gideceğini kaydeden Kaya sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Gittiğimiz her mahallede 10 vatandaşımız yumurtadan makarnaya, pirince, bulgura, fasulyeden patatese, çaydan şekere, meyveden sebzesine kadar aracımızda yer alan temel gıda ürünlerini ücretsiz olarak alabilecek. Aracımız gıda yardımı yapmadığı günlerde de hayırsever vatandaşlarımız aracılığı ile aldığı giysi yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Ortahisar Belediyesi Gezici Halk Market aracımız bundan sonra her mahallede karşınıza çıkabilir. Nerede ihtiyaçlı, engelli, dezavantajlı, yaşlı, yatağa bağlı vatandaşımız varsa, nerede gıdaya ulaşma sorunu yaşayan insanımız varsa Ortahisar Belediyesi olarak onun yanındayız, hizmeti ayağına kadar getirme kararlılığındayız. Hizmetimiz hayırlı uğurlu olsun."

Gezici Halk Market aracı, günde iki mahalleye gidecek ve her mahalleden 10 vatandaş, temel gıda ihtiyaçlarını bu araçtan ücretsiz olarak alabilecek. Haftanın üç günü faaliyet gösterecek Gezici Halk Market uygulamasından haftada 60, ayda 240 ihtiyaç sahibi vatandaş faydalanmış olacak. Gezici Halk Market aracı, temel gıda yardımı yapmadığı günlerde ise dayanışmacı vatandaşların desteği ile giysi yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.