Ortahisar Belediyesi, Sporda Başarılarla Dolu Bir Yılı Geride Bıraktı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin lisanslı sporcuları, 2025 yılında ulusal ve uluslararası turnuvalarda bireysel sporlar ve takım sporlarında madalyadan madalyaya koşarken, amatör sporcular da önemli başarılara imza attı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, spor alanında yapılan yatırımların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan bütün sporcularımızı ve bu başarılarda emeği bulunan herkesi kutluyorum. Spora ve sporcuya desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

2025 yılında sportif faaliyetlerini artıran Ortahisar Belediyesi'nin hentbol, tekvando, kick boks, muay thai, karate, boks, güreş, tenis, masa tenisi, yüzme, dart, atletizm ve atıcılık olmak üzere 13 branşta 143 lisanslı sporcusu bulunuyor.

Ortahisar Belediyesi'nin lisanslı sporcuları 2025 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal turnuvalarda 32 altın, 21 gümüş, 32 bronz madalya olmak üzere toplamda 85 madalya kazanarak önemli bir başarı gösterdi.

Ortahisar Belediyesi sporcusu milli boksör Mehmethan Çınar, U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi, milli atıcı Buğra Selimzade de Türkiye Şampiyonu olarak Türkiye'ye ve Trabzon'a büyük bir gurur yaşattı.

Amatör sporcular madalyaları topladı

Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukların sporla büyümesi ve yeteneklerini keşfetmesi için düzenlenen yaz okulunda 2025 yılında futbol, yüzme, tekvando, boks, hentbol, tenis, kick boks, karate, cimnastik ve muay thai olmak üzere 10 branşta 519 öğrenci eğitim aldı.

Çocuk cimnastiğinde ise 6-9 yaş grubunda 100 öğrenciye eğitim verildi. Yıl boyu süren futbol okulu 6-7, 8-9, 10-12, yaş grubu olmak üzere 3 kategoride 70 öğrenci ile devam ediyor. Ortahisar Belediyesi'nin eğitim verdiği sporcular yurt içi ve yurt dışı amatör müsabakalarda 21 altın, 19 gümüş, 28 bronz olmak üzere 68 madalya; okul sporları ve yerel turnuvalarda 29 altın, 8 gümüş ve 15 bronz olmak üzere 52 madalya kazandı.

Kadın Hentbol Takımı, başarıdan başarıya koşuyor

Ortahisar Belediyesi'nin spor faaliyetlerinde önemli yer tutan yükselen Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı da başarılı bir yıl geçirdi. Geçen sezon şampiyon olarak Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne yükselen takım, 2024-2025 sezonunu da Kadınlar Süper Ligi'ni 4. sırada tamamladı. Türkiye Kupası'nda final oynayarak Türkiye ikinciliği elde eden "Kuzeyin Kızları", ilk kez katıldığı EHF Avrupa Kupası'na 2. ön eleme turunda veda etti. Trabzon'u başarıyla temsil eden Kuzeyin Kızları, güncel sezonda 9 maçta topladığı 9 puanla 4. sırada yer alıyor.

Amatör kulüplere önemli destekler sağlandı

Ortahisar Belediyesi, spora ve sporcuya destekleri kapsamında kentteki amatör spor kulüplerine malzeme ve ulaşım desteği sağlarken, amatör liglerde mücadele eden 55 kulübün lige katılım ücretlerini de ödedi.

Sosyal etkinlikler büyük ilgi gördü

Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, özel gereksinimli 20 öğrenciye ve Sevgi Evleri'nde kalan 20 öğrenciye yüzme eğitimi, amatör kulüplerde görev yapan 20 kaleciye eğitim programı, huzurevinde kalan 50 yaşlıya spor etkinliği ve 30 okulda 1000'i aşkın öğrenciye fiziksel aktivite ve bedensel duruş eğitimi verdi. Özel gün ve haftalarda 18 sosyal etkinlik programı düzenlenirken, 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Kupası'na 109, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası'na 70 sporcu katıldı.

"Başarılarımız artarak devam edecek"

Kaya, spora yapılan yatırımların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan bütün sporcularımızı ve başta Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz olmak üzere bu başarılarda emeği bulunan herkesi kutluyorum. Bu başarılarımız, yeni yılda da artarak devam edecek. Spor kenti Trabzon'umuzda spora ve sporcuya destek olmak ve bütün toplumsal kesimlerin sporla buluşması için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaya, imkanlar ölçüsünde kentteki amatör spor kulüplerini desteklemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.