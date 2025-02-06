Ortaköy Kaymakamı Şapaloğlu, şehit kabirlerini ziyaret etti

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Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

5 Şubat'ta ilçede göreve başlayan Şapaloğlu, ikinci mesai günü ziyaret ettiği kabirlerde şehitlerin ruhu için dua etti.

Kabir ziyaretlerine Ortaköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mahsun Kutlu, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yusuf Karatay ve İlçe Müftüsü Sadık Saran da katıldı.