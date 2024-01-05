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Ortaokul öğrencisi nefes borusuna yemek kaçtı, öğretmenin müdahalesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Ortaokul öğrencisi nefes borusuna yemek kaçtı, öğretmenin müdahalesiyle kurtarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda, Yiğit Efe Ö. isimli öğrenci teneffüste yediği yiyecek nedeniyle nefes borusuna kaçtı. Öğretmen Ali Rıza Bölükbaş, yapılan Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ortaokul öğrencisi nefes borusuna yemek kaçtı, öğretmenin müdahalesiyle kurtarıldı
05.01.2024 - 21:58,
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ORDU'nun Fatsa ilçesinde, okulda nefes borusuna yemek kaçan ortaokul öğrencisi Yiğit Efe Ö. (12), öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö.'nün, teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'a haber verdi. Bu sırada arkadaşlarının koridora getirdiği Yiğit Efe'ye Heimlich manevrasıyla müdahale eden Bölükbaşı, kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkmasını sağladı.

Öte yandan Bölükbaşı'nın çocuğa müdahale et anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Fatsa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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