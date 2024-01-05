Ortaokul öğrencisi nefes borusuna yemek kaçtı, öğretmenin müdahalesiyle kurtarıldı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, okulda nefes borusuna yemek kaçan ortaokul öğrencisi Yiğit Efe Ö. (12), öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçedeki Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö.'nün, teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'a haber verdi. Bu sırada arkadaşlarının koridora getirdiği Yiğit Efe'ye Heimlich manevrasıyla müdahale eden Bölükbaşı, kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkmasını sağladı.

Öte yandan Bölükbaşı'nın çocuğa müdahale et anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.