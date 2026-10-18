Osman Koçak'ın bıçaklanarak öldüğü Eskişehir'de sevgilisi tutuklandı

Osman Koçak'ın bıçaklanarak öldüğü Eskişehir'de sevgilisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de arbede sırasında göğsünden bıçaklanan Osman Koçak (45) yaşamını yitirdi; gözaltına alınan sevgilisi adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
TUTUKLANDI
Eskişehir'de arbede sırasında göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybeden Osman Koçak'ın (45) şüpheli olarak gözaltına alınan sevgilisi Şule Erdoğmuş, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,
Kaynak: DHA
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