Osmancık'ta 600 sporcunun güreştiği festivalde başpehlivan Bekir Eryücel oldu - Son Dakika
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Osmancık'ta 600 sporcunun güreştiği festivalde başpehlivan Bekir Eryücel oldu

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Osmancık\'ta 600 sporcunun güreştiği festivalde başpehlivan Bekir Eryücel oldu
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Çorum Osmancık'ta düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Bekir Eryücel başpehlivan oldu; finalde Muhammet Enes Özcan'ı mağlup etti. 600 sporcunun katıldığı güreşlerde ağalığı 6 milyon 19 bin lirayla Yasin Akça elde etti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Bekir Eryücel, başpehlivan oldu.

Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 600 sporcu katıldı.

Güreşlerin finalinde Bekir Eryücel ile Muhammet Enes Özcan karşılaştı. Özcan'ı mağlup eden Eryücel, başpehlivan oldu. Furkan Durmuş Altun ve Serhat Elvan ise üçüncülüğü paylaştı.

Ağalığı 6 milyon 19 bin lira ile iş insanı Yasin Akça elde etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaptığı konuşmada ata sporu güreşin yaşatılması için düzenlenen etkinliklerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sporcuları tebrik eden Çalgan, "Güreş bizim milli sporumuz, güreş Türk'ün töresine uygun bir spordur. Düğünde, harman kaldırıldığında, şenlikte, bayramda sevincimizi güreşle kutlarız. Bu manada belediyelerimizin güreşe verdiği kıymeti çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren pehlivanlara ödülleri, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından verildi.

Kaynak: AA
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