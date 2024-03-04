Osmancık'ta Kaleden Caddeye Düşen Kaya Parçası Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmancık'ta Kaleden Caddeye Düşen Kaya Parçası Kaldırıldı

Osmancık\'ta Kaleden Caddeye Düşen Kaya Parçası Kaldırıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan tarihi Kandiber Kalesi'nin kayalıklarından caddeye düşen kaya parçası, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olay sonucunda cadde kenarındaki bir ağaç da devrildi. İhbar üzerine polis ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Osmancık Belediyesi ekipleri, kayayı iş makineleriyle kaldırarak caddede temizlik çalışması yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların yağışlı havalarda kale çevresine araç park etmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıldı.

04.03.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kaleden caddeye düşen kaya parçası belediye ekiplerince kaldırıldı.

Tarihi Kandiber Kalesi'nin bulunduğu kayalıktan Güney Mahallesi Çorum Caddesi'ne düşen kaya parçası, cadde kenarındaki bir ağacı da çarparak devirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi ekipleri, kayayı iş makineleriyle yoldan kaldırarak caddede temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı havalarda kale çevresine araç park etmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: AA

Osmancık, Çorum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmancık'ta Kaleden Caddeye Düşen Kaya Parçası Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
    11:05 Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

    Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, tır ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

  • Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi için proje hazırlandı
    11:05 Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi için proje hazırlandı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi yapılması için proje hazırlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan proje, Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında, müze çevresinde yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelaları, eser bilgilendirme panoları, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor. Çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

  • Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
    11:04 Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

    Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ilçeyi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.

  • Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
    11:01 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

    Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 şahıs ise uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı.

  • Sinop'ta motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
    11:00 Sinop'ta motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

    Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ağır.

  • Bolu'da meyve ağaçları çiçek açarken yüksek kesimlerde kar görülüyor
    10:59 Bolu'da meyve ağaçları çiçek açarken yüksek kesimlerde kar görülüyor

    Bolu'da kent merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Ancak yüksek kesimlerde hala kar görülmekte. Yeniçağa ilçesinde ise çiğdemler çiçek açarak doğaya renk kattı.

  • Çanakkale ve Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
    10:59 Çanakkale ve Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

    Çanakkale ve Bursa'da gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değeri 2 milyon TL olarak belirlendi.

  • Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
    10:58 Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

    Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 94. Yılını Kutluyor
    10:57 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 94. Yılını Kutluyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94. yılını coşku içerisinde kutlamaya hazırlanıyor. 6 Mart Çarşamba günü Koray Avcı Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 20.00'da Antalyalılarla buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koray Avcı konserine tüm Antalyalıları davet etti.


10:00 Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu. Enflasyon şubat ayında yüzde 4.53 arttı, yıllık bazda yüzde 67.07 oldu.
09:28 KDV ve MTV’ye düzenleme yapılacak mı Bakan Şimşek net konuştu KDV ve MTV'ye düzenleme yapılacak mı? Bakan Şimşek net konuştu
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
09:00 Penaltı mı değil mi Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti Penaltı mı değil mi? Dev maça damga vuran pozisyonu yorumlayan eski hakemler aynı noktada birleşti
00:01 İsrail bunu da yaptı Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar İsrail bunu da yaptı! Yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığa bomba yağdırdılar
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:47 Kazakistan’da şiddetli deprem Kazakistan'da şiddetli deprem
10:36 Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu Şubat ayı zam şampiyonu belli oldu
10:33 Rıdvan Dilmen Galatasaray’ı yere göğe sığdıramadı: 1-0’ı en iyi oynayan takım Rıdvan Dilmen Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı: 1-0'ı en iyi oynayan takım
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:23 MİT, PKKKCK’nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir’i etkisiz hale getirdi MİT, PKK/KCK'nın gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i etkisiz hale getirdi
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
10:10 666 bölümdür Arka Sokaklar’da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim 666 bölümdür Arka Sokaklar'da rol alan Özgür Ozan değişimine sessiz kalamadı: Evrim geçirmişim
09:33 Tepki alınca hemen sildi Arda’dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket Tepki alınca hemen sildi! Arda'dan, derbi sonrası Fenerbahçeli ve Beşiktaşlıları delirtecek hareket
09:10 Akaryakıta zam geliyor Akaryakıta zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 11:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Osmancık'ta Kaleden Caddeye Düşen Kaya Parçası Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement