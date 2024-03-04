Osmancık\'ta Kaleden Caddeye Düşen Kaya Parçası Kaldırıldı

Gaziantep'teki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi için proje hazırlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi yapılması için proje hazırlandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Müzesi ve Gaziantep Üniversitesi işbirliğiyle oluşturulan proje, Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Proje kapsamında, müze çevresinde yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelaları, eser bilgilendirme panoları, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor. Çalışmaların 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.