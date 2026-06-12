Osmaneli\'nde Fabrikada Patlama: 3 Yaralı

İbrahim Çine:

ya bu işçilere ne olacak şimdi gerçekten şaşkınım yani bir fabrikada çalışıyosun sonra patlama oluyo böyle bir şey nasıl olur insanlar bu kadar dikkatsiz mi hep aynı şeyleri konuşuyoz ama hiçbir şey değişmiyo maalesef