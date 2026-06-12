Osmaneli'nde Fabrikada Patlama: 3 Yaralı - Son Dakika
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Osmaneli'nde Fabrikada Patlama: 3 Yaralı

Osmaneli\'nde Fabrikada Patlama: 3 Yaralı
12.06.2026 10:33
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, çelik üretimi yapılan bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın kazan bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'si ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğeri ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde Fabrikada Patlama: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Betül Emine Aydın Betül Emine Aydın:
    yani kimin hatası bu onu anlamak istiyorum fabrika mı kötü yapılmış yoksa işçiler mi kurallara uymadı 0 0 Yanıtla
  • Gökay Özlük Gökay Özlük:
    bakın ben 67 yaşında ömrümü çalışarak geçirdim ama bu kadar tehlike görmedim sağlık durumları iyi diyolar ama patlama dedikleri zaman insanın aklı başından gidiyo komşunun fabrikada kuzeni vardı ona da sordum o da derdi işte kontrol yok denetim yok 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Çine İbrahim Çine:
    ya bu işçilere ne olacak şimdi gerçekten şaşkınım yani bir fabrikada çalışıyosun sonra patlama oluyo böyle bir şey nasıl olur insanlar bu kadar dikkatsiz mi hep aynı şeyleri konuşuyoz ama hiçbir şey değişmiyo maalesef 0 0 Yanıtla
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