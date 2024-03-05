Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönem vizyonunu ve projelerini açıkladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönem vizyonunu ve projelerini açıkladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönem vizyonunu ve projelerini açıkladı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönem için gelecek vizyonunu ve projelerini açıkladı.

05.03.2024 13:34
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönem için gelecek vizyonunu ve projelerini açıkladı.

Dündar, bir otelde düzenlediği proje tanıtım toplantısında, Bursa'yı en iyi şekilde geleceğe taşımanın kent yöneticilerinin asli vazifesi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin hizmet belediyeciliğiyle yoluna devam ettiğini belirten Dündar, 15 yıllık tecrübe ve ilk günkü aşkla Osmangazi'de yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını kaydetti.

Dündar, geçmiş dönemde yaptığı projeleri örneklerle anlatarak, şöyle devam etti:

"Soğanlı Kentsel Dönüşümü ile sağlıklı şehirleşmede, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile de tarihi mirasa sahip çıkma konusunda Türkiye'ye örnek olduk. Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi ile kentin kalbindeki çöküntü bölgesini adeta bir cazibe merkezi haline getirdik. Her karışı derin bir tarihi birikimle yoğrulmuş Bursa'mızda bugüne kadar yaptığımız 567 restorasyonla ecdada vefa borcumuzu ödedik. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılara ev sahipliği yapan Hisar Bölgesi'ni arkeopark olarak bir açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Tarihi sur ve kapılar, medrese, türbe ve konakları özgün kimliklerine kavuşturduk. Yaşayan Tarih Hisar İçi Projeleri kapsamında bütüncül bir planlama ile hem Tarihi İpek Yolu aksını hem de 1326'nın Bursa'sını gün yüzüne çıkarıyoruz."

Yeşil alana önem verdiklerini dile getiren Dündar, belediyenin yürüttüğü sosyal hizmetlerle ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını bildirdi.

Halkın karşısına boş vaatlerle değil kalıcı eserlerle çıktıklarını vurgulayan Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde de 'Yerinde yeni ve güvenli yaşam' ilkesiyle 11 ayrı lokasyon belirledik. Vatandaş talepleri öncelikli olarak bu bölgelerde dönüşümü hızla başlatıyoruz. Yer altı otoparkı, belediye hizmet birimleri, oditoryum, konferans salonları ve cami ile Osmangazi Meydanı, Bursa'nın yeni buluşma noktası olacak. Ulaşımda, yeni yollar açarak, mevcut yolları daha sağlıklı hale getirerek ve çıkmaz sokakları açarak, trafiğe nefes aldırmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde, Hamitler-Dereçavuş imar yolu ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı-Bağlarbaşı Okul Cadde imar yolunu yaparak, her iki bölgeye de önemli alternatif güzergahları kazandırmış olacağız. Bir taraftan kentimizi afetlere dirençli hale getirirken, diğer taraftan da olası afet sonrası için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hisar Bölgesi'ni kentimizin yeni bir turizm rotası haline getirme hedefiyle bölgedeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına yeni dönemde de devam edeceğiz. Yeni döneme damga vuracak bir diğer projemiz de Romangal İpek Fabrikası restorasyonu olacak."

Dündar, yeni döneme ilişkin Kayhan Bölgesi, yeni yeşil alanlar, oyun ve spor parkları, sıfır atık, anne çocuk merkezleri, bilgi evleri, engelsiz iş atölyeleri, aşevi, kültür sanat, kapalı pazar yerleri, sahipsiz hayvanlar doğal yaşam merkezi ve kültür merkezi gibi birçok projeyi katılımcılarla paylaştı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Dündar'ın projelerini dinlerken heyecanlandığını belirtti.

Varank, ülkede taş üstüne taş koyma derdinde olduklarını dile getirerek, "İnsanlar hizmete aç. İnsanlar belediyecilik görmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği ilçeler kasabaya dönmüş durumda. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların hizmet etmek gibi bir derdi yok. Milletin refahını düşünmek gibi bir derdi yok ama biz diyoruz ki Bursa'da 17'de 17 yapalım. Alinur Başkanımızla büyükşehri taçlandıralım. Farklı bir Bursa'yı hep beraber inşa edelim. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Lansman toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni dönem vizyonunu ve projelerini açıkladı - Son Dakika

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