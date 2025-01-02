Osmangazi Belediyesi 2024'te 6.636 Çiftin Nikahını Kıydı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi, 2024 yılında toplam 6 bin 636 çiftin nikahını kıydı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "İnşallah 2025 yılında da nice mutlu birlikteliklere ve coşkulu merasimlere şahitlik ederiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında 6 bin 636 çiftin nikahını kıydı. Türk gelin ve damatların yanı sıra yabancı uyruklu çiftlerin de evlenmek için tercih ettiği adres, Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Dairesi oldu. Yıl içerisinde hem gelin hem damadın yabancı olduğu 356 çift, damatların yabancı, gelinlerin Türk olduğu 57 çift ile gelinlerin yabancı, erkeklerin Türk olduğu 203 çift, evliliğe Osmangazi'de adım attı.

"Dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum"

Yıl içerisinde kıydığı nikahlarla çiftlerin mutluluklarına ortak olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "2024 Yılı içerisinde belediyemiz aracılığıyla gerçekleştirilen nikah merasimleri ile dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. İnşallah 2025 yılında da nice mutlu birlikteliklere ve coşkulu merasimlere şahitlik ederiz" dedi.