Osmangazi Belediyesi Çocuk Drama Atölyesi Sertifikalarını Dağıttı - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Çocuk Drama Atölyesi Sertifikalarını Dağıttı

Osmangazi Belediyesi'nin açtığı Çocuk Drama Atölyesi'ni başarıyla bitiren öğrenciler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Çocuk Drama Kursları'nda çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuldu.

15.08.2024 15:20
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin açtığı Çocuk Drama Atölyesi'ni başarıyla bitiren öğrenciler, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Osmangazi Belediyesi, Çocuk Drama Kursları düzenleyerek, bu kurslarda 7-11 yaş arası öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından 6 hafta boyunca eğitim verdi. 'Osmangazi Atölyelerle Buluşuyor' adı altında çocuklara ücretsiz olarak verilen Çocuk Drama Atölyesi'ni başarıyla bitiren 24 öğrenci, sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir'in elinden aldı.

Kurslarda çocukların zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ifade eden Çağdaş Drama Derneği Eğitmeni Gülşah Güler, "Bu kurslar çocuklarımız için çok faydalı oldu. Bu kursları açarak bu katkıyı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu kursları başarıyla bitiren 24 öğrencimiz sertifikalarını alıyor. Bu eğitimler 6 hafta sürdü, çocuklarla masal atölyesi yaptık, burada Anadolu masallarını anlattık. Biz çocuklarla bir adaya gittik burada çocuklarla bir takım maceralar yaşadık. Çocuk Drama Atölyesi'nde biz her şeyi merak odağında veriyoruz. Çocukların hayal dünyalarını geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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