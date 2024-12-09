Osmangazi Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi İş Birliğiyle Sokak Hayvanları Kısırlaştırılıyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi İş Birliğiyle Sokak Hayvanları Kısırlaştırılıyor

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile protokol imzalayarak Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde 155 sokak hayvanını kısırlaştırdı. Ayrıca, öğrenciler klinik deneyim kazanıyor.

09.12.2024 16:01  Güncelleme: 16:28
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile imzaladığı protokol kapsamında Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde bulunan kedi ve köpeklere kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Bu kapsamda 155 sokak hayvanı kısırlaştırıldı.

İmzalanan protokolle birlikte, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi intern öğrencileri, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde alanında uzman veteriner hekimlerle birlikte klinik tedavileri, hayvan muayenesi, hastalarla ilgili rapor yazımı, görüntüleme yöntemlerinin uygulanması ve yorumlanması ile yapılan operasyonlara katılmaya başladı. 8 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar salı ve perşembe günleri köpek ve kedi kısırlaştırma operasyonlarına giren 172 stajyer öğrenci, 10 günlük sürede 155 kedi ve köpeğe kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ayrıca, biyokimyasal ve hematolojik tetkikler için ayrıca biyopsi ve tanısal virolojik, mikrobiyolojik, parazitolojik, patolojik örnek alabilme eğitimleri alıyor. Kısırlaştırma operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleşen kedi ve köpekler hayatlarına sağlıklı şekilde devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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