Osmangazi Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunacak

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirmelerine destek olmak amacıyla ilçenin üç noktasında ücretsiz Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği hizmeti verecek.

Osmangazi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak gençler için Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği noktaları oluşturdu. Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği Merkezleri, 25-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında hizmet verecek.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Emek Yetenek Evi'nde kurulacak tercih noktalarında görev alacak uzman eğitmenler, 25 Temmuz Perşembe gününden itibaren 10.00 ile 19.00 saatleri arasında gençlere en doğru üniversiteyi ve bölümü seçebilmeleri konusunda katkı sağlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın desteğe ilişkin, "Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek olan bu süreçte onların yanında olmak, doğru tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla bu hizmeti sunuyoruz. Geleceklerini doğru yönlendirmeleri ve bilinçli tercih yapabilmeleri adına gençlerimizi ve ailelerini ücretsiz danışmanlık noktasını ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.