Osmangazi Belediyespor Kulübü Turkcell Süper Lig'de üçüncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediyespor Kulübü Turkcell Süper Lig'de üçüncü oldu

Osmangazi Belediyespor Kulübü, atletizmde sezonun önemli organizasyonlarından olan Turkcell Süper Lig'de erkeklerde üçüncü oldu. Yarışmalar, Türkiye'de atletizmin en üst düzeyde temsil edildiği bir organizasyon olarak biliniyor.

10.09.2024 11:35  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediyespor Kulübü, atletizmde sezonun önemli organizasyonlarından olan Turkcell Süper Lig'de erkeklerde üçüncü oldu.

Atletizmin yurt içindeki en üst düzey yarışması olan Turkcell Süper Lig'de 2024 şampiyonları, İzmir Atatürk Stadyumu'ndaki final etabıyla belli oldu. Kadınlar ve erkeklerde 8'er kulübün bulunduğu organizasyonda, Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil eden atletler de yer aldı. İzmir Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen ve iki gün süren yarışlar sonunda 187 puan elde eden Osmangazi Belediyespor Kulübü, 291,5 puanlı ENKA Spor Kulübü ve 288 puan toplayan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ardından erkeklerde üçüncü oldu.

Turkcell Süper Lig finalini kadınlarda son ikinci sırada tamamlayan Seyhan  Belediyesi Spor Kulübü ve Kırıkkale Olimpik  Spor Kulübü ile erkeklerde yine son iki sırada kalan Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü bir alt lige düştü. Yarışmalar, Türkiye'de atletizmin en üst düzeyde temsil edildiği bir organizasyon olarak biliniyor.

Kaynak: ANKA

Osmangazi, Türkiye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyespor Kulübü Turkcell Süper Lig'de üçüncü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyespor Kulübü Turkcell Süper Lig'de üçüncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement