Osmangazi'de Ramazan, Hem Sofralarda Hem Meydanlarda Yaşanıyor

(ESKİŞEHİR) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Mahallesi sakinleriyle iftarda bir araya geldi. Osmangazi Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı'nda ise jonglör sirk gösterisi ve orta oyunu sahnelendi.

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu mahalle mahalle kurduğu iftar sofralarıyla sürdürürken; Osmangazi Meydanı'ndaki etkinliklerle de vatandaşları Ramazan Sokağı'nda bir araya getirdi.

Emek Mahallesi'nde mahalle iftarı

Mahalle iftarları kapsamında bu kez Emek Mahallesi sakinleri gönül sofrasında buluştu. Aydın'ın da katıldığı programda oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendiği belirtildi.

"Ramazan ayı boyunca 120 bine yakın yurttaşımız ile birlikte olacağız"

Emek Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Aydın, "Ramazanın birlik ve beraberliğini, dayanışmasını, huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Osmangazi'mizde iftar sofrasında buluşuyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında 120 bine yakın yurttaşımız ile birlikte olacağız. Yine 20 bine yakın yurttaşımıza erzak kolilerimizi muhtarlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz. Gönül ister ki daha fazla imkanlar olsun, daha fazla yapalım ancak elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak, bir nebze de olsa insanların derdine çare olmaya çalışıyoruz. Bu iftarımıza da katıldınız, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah önce Kadir Gecesi'ne ardından Ramazan Bayramı'na ulaştırsın" diye konuştu.

Aydın, iftarın ardından mahalle sakinleriyle çay içti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Osmangazi Meydanı'nda Ramazan Sokağı etkinlikleri

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, jonglör sirk gösterisinin eğlence dolu anlar yaşattığı kaydedildi. Gösteride çocukların sahneye çıkarak katkıda bulunduğu, ailelerin de programı takip ettiği ifade edildi. Gösterinin ardından sergilenen orta oyunu izleyenler tarafından beğeni topladı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, ramazan ayını eğlenceli etkinliklerle yaşadıklarını belirterek, destekleri dolayısıyla Aydın'a teşekkür etti.