Osmangazi'de Ramazan, Hem Sofralarda Hem Meydanlarda Yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmangazi'de Ramazan, Hem Sofralarda Hem Meydanlarda Yaşanıyor

02.03.2026 15:32  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Mahallesi sakinleriyle iftarda bir araya gelirken, Osmangazi Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı etkinliklerine yoğun katılım sağlandı. Jonglör sirk gösterisi ve orta oyunu ile dolu bir Ramazan geçiren vatandaşlar, iftar sofralarında kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdi.

(ESKİŞEHİR) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Emek Mahallesi sakinleriyle iftarda bir araya geldi. Osmangazi Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı'nda ise jonglör sirk gösterisi ve orta oyunu sahnelendi.

Osmangazi Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu mahalle mahalle kurduğu iftar sofralarıyla sürdürürken; Osmangazi Meydanı'ndaki etkinliklerle de vatandaşları Ramazan Sokağı'nda bir araya getirdi.

Emek Mahallesi'nde mahalle iftarı

Mahalle iftarları kapsamında bu kez Emek Mahallesi sakinleri gönül sofrasında buluştu. Aydın'ın da katıldığı programda oruçlar dualar eşliğinde açıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendiği belirtildi.

"Ramazan ayı boyunca 120 bine yakın yurttaşımız ile birlikte olacağız"

Emek Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Aydın, "Ramazanın birlik ve beraberliğini, dayanışmasını, huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Osmangazi'mizde iftar sofrasında buluşuyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar sofralarında 120 bine yakın yurttaşımız ile birlikte olacağız. Yine 20 bine yakın yurttaşımıza erzak kolilerimizi muhtarlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz. Gönül ister ki daha fazla imkanlar olsun, daha fazla yapalım ancak elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanarak, bir nebze de olsa insanların derdine çare olmaya çalışıyoruz. Bu iftarımıza da katıldınız, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah önce Kadir Gecesi'ne ardından Ramazan Bayramı'na ulaştırsın" diye konuştu.

Aydın, iftarın ardından mahalle sakinleriyle çay içti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Osmangazi Meydanı'nda Ramazan Sokağı etkinlikleri

Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı'ndaki Ramazan Sokağı etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, jonglör sirk gösterisinin eğlence dolu anlar yaşattığı kaydedildi. Gösteride çocukların sahneye çıkarak katkıda bulunduğu, ailelerin de programı takip ettiği ifade edildi. Gösterinin ardından sergilenen orta oyunu izleyenler tarafından beğeni topladı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, ramazan ayını eğlenceli etkinliklerle yaşadıklarını belirterek, destekleri dolayısıyla Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Erkan Aydın, Osmangazi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Ramazan, Hem Sofralarda Hem Meydanlarda Yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Hamaney sonrası taht kavgası çıktı Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya Hamaney sonrası taht kavgası çıktı! Devrim Muhafızları ve din adamları karşı karşıya
UEFA listeyi duyurdu: İlk 25’te Süper Lig’den sadece Galatasaray var UEFA listeyi duyurdu: İlk 25'te Süper Lig'den sadece Galatasaray var
Fenerbahçe’de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi Fenerbahçe'de sakatlık kabusu bitmiyor: Semedo oyuna devam edemedi
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

17:05
İran’da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı
16:46
Ali Hamaney’in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti
16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 17:12:14. #7.12#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Ramazan, Hem Sofralarda Hem Meydanlarda Yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.