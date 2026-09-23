Osmaniye 112'de habersiz yangın tatbikatında çatıda mahsur kalan görevli kurtarıldı - Son Dakika
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Osmaniye 112'de habersiz yangın tatbikatında çatıda mahsur kalan görevli kurtarıldı

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Osmaniye 112\'de habersiz yangın tatbikatında çatıda mahsur kalan görevli kurtarıldı
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Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi binasında senaryo gereği yangın tatbikatı yapıldı. Personelden habersiz yapılan tatbikatta çatıda mahsur kalan görevli kurtarıldı, dumandan etkilenen bir görevli hastaneye kaldırıldı; yaklaşık 50 personel görev aldı.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki hizmet binasında senaryo gereği bodrum katta bulunan elektrik panolarında yangın çıktı.

Yangın alarmının devreye girmesiyle görevli personel binayı boşaltırken, bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıda mahsur kalan bir görevli, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir görevli ise AFAD ve sağlık ekiplerince sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, gazetecilere, tatbikatta yaklaşık 50 personelin görev aldığını söyledi.

Tatbikatın binada görevli personelden habersiz yapıldığını belirten Arık, "Gerçek manada ne kadar zaman dilimi içerisinde müdahale ediliyor hem de arkadaşlarımızın reaksiyonları nasıl olacak, bunu ölçmek için yaptık. Güzel, başarılı bir tatbikat oldu. Görevli herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmaniye 112'de habersiz yangın tatbikatında çatıda mahsur kalan görevli kurtarıldı - Son Dakika
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