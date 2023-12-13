Osmaniye\'de 12 Suriye uyruklu yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 12 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 2 hafif ticari aracı, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Araçlardaki 12 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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