Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı

Osmaniye\'de asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 75 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

11.03.2024 15:37  Güncelleme: 15:43
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Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 75 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4-10 Şubat'ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 6 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı minibüs, motosiklet ve bisiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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