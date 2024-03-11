Osmaniye\'de asayiş uygulamalarında 14 şüpheli tutuklandı

Çölleşme ve erozyonla mücadele için 534 proje hazırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını açıkladı. Projeler arasında sel ve erozyon kontrolü, ağaçlandırma, havza rehabilitasyonu ve maden sahalarının rehabilitasyonu gibi çalışmalar yer alıyor. Ayrıca, projelerle çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmalarını izlemek için Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası kullanıyor.