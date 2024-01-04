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Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı

Osmaniye'de, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan hakaretlerin ardından Y.B. ve M.B. isimli kardeşlerin gözaltına alındığı ve Kadirli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.

Osmaniye\'de Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı
04.01.2024 - 17:36,
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Osmaniye'de, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden iki kişinin Atatürk ve şehitlere hakaret ettiği belirtildi.

Bunun üzerine Kadirli ilçesi Karabacak köyünde ikamet eden Y.B. (21) ve ağabeyi M.B'nin (23) gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Şahıslar, sosyal medya paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz ve şehit polis memuru Fethi Sekin'e yönelik yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle Kadirli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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Mustafa Kemal Atatürk, Osmaniye, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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