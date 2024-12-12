Osmaniye\'de Depremzedeler İçin Konut İnşaatları Hızla Devam Ediyor

Güncel

OSMANİYE Merkeze bağlı Dereli ve Çona köylerinde, afetzedeler için yapılan köy konutlarında çalışmalar hızla sürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan

Vali Erdinç Yılmaz, Dereli, Çona ve Dervişli 1. etap ve 2. etap köy konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Hafif çelik yapı üzerine yapılan köy konutlarımızı ocak ayı sonuna kadar teslimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Konutlarımız çok sağlam, depreme dayanıklı ve hemşerilerimizin rahat edebilecekleri şekilde yapılıyor. Bu konutları hızlı bir şekilde tamamlayıp hemşerilerimize teslim etme gayreti içinde çalışıyoruz. İnşaatın altyapı hizmetleri İl Özel İdaremiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Burada 26 konutun yüzde 75'i tamamlanmış durumda, iki konut daha ekledik, onların da temeli atıldı, başlandı. Buradaki bütün konutlarımızı inşallah Ocak ayında teslim edeceğiz. Konutlarımızın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Osmaniye'de depremzede vatandaşlar için toplamda 270 ahır ve yöresel mimariye uygun 1356 köy evi yapılacak.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,