Osmaniye'de Futbol Coşkusu

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off final maçında Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanması Osmaniye'de coşkuyla kutlandı.

Osmaniye'de vatandaşlar A Milli Futbol Takımı'nın, Kosova ile 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off finali karşılaşmasını Devlet Bahçeli Meydanı'nda İl Özel İdaresi tarafından kurulan dev ekranda izledi. A Milli Takım'ın 1-0 galibiyetle ayrıldığı maçın bitiş düdüğünün ardından Osmaniye'de büyük coşku yaşandı. Meşaleler yakıp, Türk bayrakları açan vatandaşlar meydanda uzun süre kutlama yaptı. Kentte çok sayıda araç konvoyu oluşturulurken, galibiyet marşlar ve tezahüratlarla kutlandı.