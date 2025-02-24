Osmaniye'de Hava Sıcaklığı -5 Dereceye Düştü

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Osmaniye'de akarsu ve göletler buz tuttu

Osmaniye'de sıcaklık -5 dereceye düştü, bazı akarsu ve göletler buz tuttu

OSMANİYE - Hava sıcaklıklarının-5 dereceye düştüğü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı akarsu ve göletler buz tuttu. Soğuktan donan ve buz tabakası oluşan göletin üzerinde vatandaşlar yürüdü. Sıcak ve ılıman havası ile bilinen Çukurova'da hava sıcaklıkları eksinin altına düştü. Kadirli ilçesinde bulunan Savrun çayı, Yoğunoluk köyü mevkiisinde buz tuttu. Andırın ilçesinde bulunan Kargaçyır göleti ise kalın bir buz tabakası oluşturarak dondu. Gölete gezmeye giden vatandaşlar buz tutan göletin üzerinde yürüdü.