Osmaniye'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Osmaniye\'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Osmaniye'de polisin durdurduğu 2 TIR'da yapılan aramada 44 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilo nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

20.01.2025 15:23  Güncelleme: 15:28
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OSMANİYE'de polisin durdurduğu 2 TIR'da yapılan aramada 44 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda şüphe üzerine 2 TIR'ı takibe aldı. Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan TIR'larda yapılan aramada dorse içerisindeki toplamda 44 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 kilo nargile tütünü ele geçirildi. TIR şoförleri Rauf Ç. ve Mervan Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: Osmaniye,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika

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