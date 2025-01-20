Osmaniye\'de Kaçak Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi

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OSMANİYE'de polisin durdurduğu 2 TIR'da yapılan aramada 44 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolda şüphe üzerine 2 TIR'ı takibe aldı. Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan TIR'larda yapılan aramada dorse içerisindeki toplamda 44 bin 230 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 kilo nargile tütünü ele geçirildi. TIR şoförleri Rauf Ç. ve Mervan Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: Osmaniye,