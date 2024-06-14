Osmaniye'de Kamyonun Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Atatürk Caddesi üzerinde Ziya Bakıcı'nın kullandığı motosiklete çarptı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Bakıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Bakıcı'nın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü gözaltına alındı.
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