Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kayalıktan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Değirmendere köyünde hayvanlarını otlatan İlyas Menekşe, sürüden ayrılan bir küçükbaşı bulmak için kayalığa çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden Menekşe, uçuruma düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Menekşe'nin cenazesi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?