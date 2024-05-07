Osmaniye'de köprü altına sığınan köpek ve 5 yavrusuna köylüler sahip çıktı.
Merkeze bağlı Dereli köyünde sulama kanalındaki köprünün altından köpek sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yeni doğum yapan köpek ve 5 yavrusunu köprünün altından çıkardı.
Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen köpek ve 5 yavrusuna köylüler sahip çıktı.
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