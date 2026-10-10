Osmaniye\'de kötü koku ihbarı üzerine evde silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de polis ekipleri, kötü koku yayılması şikayetiyle girdikleri evde bir erkeğin cesedini buldu.

Karaçay Mahallesi 6020 Sokak'ta müstakil evden kötü koku yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde bir erkeğe ait cesetle karşılaştı.

Yapılan incelemede silahla vurulduğu belirlenen kişinin cesedi, otopsi için Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.