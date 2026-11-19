Osmaniye'de yıldırımın isabet eden camide hasar oluştu.

Kentte dün gece etkili olan sağanak sırasında Haraz Mahallesi'ndeki Nur Camisi'ne yıldırım isabet etti.

Yıldırımın etkisiyle minarenin betonarme bölümünde hasar oluştu, elektrik tesisatı ve ses sistemindeki bazı cihazlar da kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki bazı evlerde bulunan elektrikli eşyalar da yıldırım nedeniyle zarar gördü.

Cami imamı Harun Onur, AA muhabirine, sabah namazı için camiye geldiğinde hasarı fark ettiğini belirterek, "Mikrofon sistemimiz, elektrik tesisatımız ve bazı cihazlarımız yandı. Allah daha büyük afetlerden korusun." dedi.