Osmaniye'de Piliç Kesimhanesinde Yangın

08.03.2026 07:03
Kadirli'de bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir piliç kesim ve işleme tesisinin ek bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine yangın tesisin ana binasına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tesiste meydana gelen yangına itfaiye birimleri ile AFAD koordinesinde müdahale edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmekte olup, mevcut durumda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

