Osmaniye'de Sağanak Taşkınlara Neden Oldu - Son Dakika
Osmaniye'de Sağanak Taşkınlara Neden Oldu

07.04.2026 23:09
Osmaniye'de sağanak yağışlar Bülbül Deresi ve Savrun Çayı'nın taşmasına yol açtı; araçlar suya kapıldı.

Osmaniye'de etkili olan sağanakta Bülbül Deresi ve Savrun Çayı'nın taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi ve Savrun Çayı taştı.

Taşkın nedeniyle bazı araçlar akıntıya kapıldı, bazıları ise sular altında kaldı.

İhbarlar üzerine bölgeye belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı açıklamada, Kadirli ilçesinde etkisini hissettiren sağanak yağış sebebiyle ilgili tüm kurumların sahada teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan can ve mal güvenliği açısından, özellikle Bülbül Deresi çevresi ile su taşkını, ani yükselme ve zemin kayması riski bulunan alanlardan uzak durmasını isteyen Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Dere yataklarına, menfez çevrelerine ve su birikintilerinin yoğunlaştığı bölgelere yaklaşmamaları büyük önem arz etmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, yetkili kurumlarımızın uyarı ve yönlendirmelerine riayet edilmesi, olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne derhal bilgi verilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler anbean takip edilmekte olup, ilgili tüm ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir."

Kaynak: AA

Osmaniye, Kadirli

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Sözlerimin arkasındayım
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 7.04.2026 23:12:38.
