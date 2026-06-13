Osmaniye'de Uçuruma Yuvarlanan Araçtaki 3 Yaralı

Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Cebel Yaylası yolunda kontrolden çıkan 80 AID 903 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Halatlarla uçuruma inen AFAD ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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