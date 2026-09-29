Osmaniye\'de yeğeni tarafından öldürülen öğretmenin cenazesi defnedildi

Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürülen Türk dili ve edebiyatı öğretmeni 50 yaşındaki Mehmet Bilgili'nin cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Bilgili'nin cenazesi, Cebelibereket Şehitlik Camisi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze törenine, Bilgili'nin ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bilgili'nin mesai arkadaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ahad Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bilgili'nin naaşı, Osmaniye Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Bilgili, dün Çardak köyü Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde aralarında husumet bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin (41) silahlı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.