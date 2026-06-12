Osmaniye'deki Kaçak Evlerin Yıkımına Devam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'deki Kaçak Evlerin Yıkımına Devam

Osmaniye\'deki Kaçak Evlerin Yıkımına Devam
12.06.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olukbaşı Yaylası'ndaki 225 kaçak evin yıkım çalışmaları sürerken, 90 yapı yıkıldı.

Osmaniye'de Olukbaşı Yaylası'ndaki orman arazisine kaçak inşa edilen 225 evin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı yaylada orman sınırları içinde kalan yapılarla ilgili 9 Ocak'ta yapılan incelemede kaçak ve hukuka aykırı olduklarının tespitinin ardından 9 Haziran'da başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

Belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Yıkımı gerçekleştirilen alanlara ise ekiplerce yangına dayanıklı fidanlar dikiliyor.

Öte yandan, çalışma kapsamında, orman arazisine kaçak ahşap yapılar tesis ettiği ve bunları başka kişilere kullandırdığı belirlenen R.V'ye, "ağaç kesme" ve "kaçak yapı tesis etme" suçlarından açılan soruşturma kapsamında 10 yıl 3 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'deki Kaçak Evlerin Yıkımına Devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Samsun’da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum
Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de Jose Mourinho resmen Real Madrid'de

18:19
Osimhen’e 120 milyon Euro’luk dev teklif Anında cevap verildi
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
17:41
Elias Jelert Galatasaray’a geri döndü
Elias Jelert Galatasaray'a geri döndü
17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 18:23:08. #7.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'deki Kaçak Evlerin Yıkımına Devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.