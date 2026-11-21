Osmaniye Düziçi'de devrilen ağacı 3 gençten 2'si kaldırıp yerine diktiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde otomobilin çarptığı kaldırımdaki ağaç devrildi. Gece caddede yürüyen 3 gençten ikisi ağacı kaldırıp yerine dikti ve hatıra fotoğrafı çektirdi; kaza anı ile bu anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu devrilen ağacın yoldan geçen gençler tarafından kaldırılıp yerine konulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Refik Cesur Bulvarı'nda akşam saatlerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin çarptığı kaldırımdaki ağaç devrildi.
Gece saatlerinde caddede yürüyen 3 genç ağacı fark edip durdu.
Ağacı kaldıran 2 gençten biri gövdeyi tutarken diğeri de toprağı sağlamlaştırarak ağacın dik durmasını sağladı.
Gençler ağaçla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.
Kaza anı ve gençlerin ağacı kaldırması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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