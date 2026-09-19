Osmaniye Düziçi'de kayıp kişinin cesedi Kahramanmaraş Andırın'da bulundu, zanlı yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'de kayıp kişinin cesedi Kahramanmaraş Andırın'da bulundu, zanlı yakalandı

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Osmaniye Düziçi'de 26 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılan 54 yaşındaki kişinin cesedi, Kahramanmaraş Andırın'daki Geben mevkisinde elleri bağlı halde bulundu. Zanlı ifadesinde kişiyi Düziçi çıkışında araçta boğarak öldürdüğünü, Geben'de gömdüğünü ve altınları sakladığını itiraf etti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailesinin 26 Ağustos'ta hakkında kayıp ihbarında bulunduğu A.Y'nin (54) cesedi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bulundu, olaya ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan şüpheli T.K'nin Kahramanmaraş'ta ikamet ettiği belirlendi.

Kahramanmaraş ve Osmaniye Cinayet Büro Amirlikleri ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda T.K. yakalandı.

Adreste yapılan aramada, T.K'ye ait cep telefonu ve telefona takılı hat muhafaza altına alındı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, A.Y'yi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi çıkışında aracının içerisinde boğarak öldürdüğünü, daha sonra Andırın ilçesi Geben mevkisinde bir yere gömdüğünü ve A.Y'den aldığı altınları ikametinde sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu A.Y'nin cesedi, jandarma sorumluluk bölgesindeki Geben mevkisinde, BOTAŞ boru hattı yakınında elleri bağlı halde bulundu.

T.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Osmaniye Düziçi'de kayıp kişinin cesedi Kahramanmaraş Andırın'da bulundu, zanlı yakalandı - Son Dakika
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